Karwai Tang

Na entrevista reveladora concedida a Oprah Winfrey, o príncipe Harry de Inglaterra abordou, entre vários assuntos, a sua renúncia aos deveres reais e o consequente afastamento da família real britânica com a ida para os Estados Unidos. O neto de Isabel II assumiu que se sentia "preso" na família real, alegando também que o pai, o príncipe Carlos, e o irmão, William estão "presos" à instituição.

“Eu estava preso, mas não sabia que estava [...] Preso no sistema, como o resto da minha família. O meu pai e o meu irmão também estão presos. Eles não podem sair e eu sinto muita compaixão por isso”, contou.

Entretanto, em declarações ao The Sunday Times, citado pelo Page Six, um amigo próximo dos dois irmãos desmentiu as palavra de Harry, garantido que William não se sente "preso" na família real.

"[O William] tem o caminho traçado e está a aceitar totalmente o seu papel", afirmou, garantindo ainda que o duque de Cambridge é muito parecido com a avó, Isabel II, no que diz respeito ao "dever e ao serviço".

Recorde-se que o príncipe William é o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, depois do pai, o príncipe Carlos.