Um novo documentário sobre a família real britânica vem trazer novas preocupações quando o Palácio de Buckingham ainda estava a lidar com ‘os estragos’ da entrevista exclusiva do príncipe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey.

Desta vez, o documentário intitulado Queen Elizabeth: Love, Honour and Crown, foi exibido pelo Channel 4 este domingo, 21 de março, e ao longo de uma hora explorou os quase 70 anos de reinado de Isabel II de Inglaterra. As conclusões são de especialistas em realeza, que acompanham de perto tudo o que respeita à família real e estão a dar que falar na imprensa britânica.

Clive Irving, por exemplo, aponta a relação tensa e distante que a monarca terá com o seu filho mais velho. “A rainha sente-se constantemente frustrada e sente que ele nunca estará à altura do desafio. No fundo, ela nunca o percebeu e não consegue entender a forma pouco séria como ele encara a tarefa que tem em mãos”, afirmou, de acordo com o Daily Mail.

Não sendo uma novidade, pois já se especulou muito sobre uma relação fria entre mãe e filho, que terá começado na infância e só piorou com o casamento com Diana de Gales e depois com Camilla Parker-Bowles. "Até hoje ela é abertamente mais carinhosa e complacente com André do que com Carlos", garante Irving, antes de realçar a confiança que Isabel II deposita no príncipe William: “Ele é o único que compreende e respeita o sentido de dever da rainha. Todos os que a rodeiam não chegam a esse patamar. A própria família não consegue chegar a esse nível. Carlos não chega a esse nível".

A rainha Isabel II de Inglaterra, de 94 anos, e o duque de Edimburgo, de 99, têm quatro filhos: Carlos, de 72 anos, Ana, de 70, André, de 61, e Eduardo, de 57.