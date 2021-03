Europa Press Entertainment

Os rumores circulavam na imprensa espanhola há meses, ambos quiseram negá-los em diversas ocasiões, mas a verdade é que, no passado dia 12 de março, Sara Carbonero e Iker Casillas acabaram por confirmar ao mundo que o seu casamento tinha terminado.

"Tanto o Iker como eu estamos muito orgulhosos da família que somos e de termos tido a possibilidade de partilhar um amor que nos encheu de felicidade durante todos estes anos de união. Hoje o nosso amor enquanto casal segue por caminhos distintos, mas seguiremos juntos nesta maravilhosa tarefa que é ser pais dedicados, como temos sido até agora. É uma decisão muito meditada e que tomámos de mútuo acordo. O respeito, o afeto e a amizade permanecerão para sempre. A nossa prioridade é partilhar o bem-estar e educação dos nossos filhos e protegê-los para que cresçam num contexto estável e saudável", anunciaram num comunicado conjunto partilhado nas redes sociais.

Já esta sexta-feira, 19 de março, o antigo guarda-redes do Real Madrid e do Futebol Clube do Porto publicou na sua página de Instagram uma fotografia com uma hashtag referente ao Dia do Pai e ex-mulher não resistiu a comentar. “Feliz dia ao melhor pai”, escreveu. As suas palavras mereceram a atenção dos internautas a elogiar a postura de Sara Carbonero numa altura em que, na imprensa espanhola, se fala de traição por parte do ex-desportista. Saiba mais AQUI!

Recorde-se que Sara Carbonero e Iker Casillas se conheceram durante a Taça das Confederações, em 2009. Na altura ela trabalhava como repórter desportiva para a Mediaset e ele era guarda-redes do Real Madrid e da Seleção Espanhola.

No ano seguinte, quando Espanha venceu o Campeonato do Mundo de Futebol, na África do Sul, assumiram o namoro perante o mundo inteiro, quando Iker beijou Sara inesperadamente durante uma entrevista após a vitória. Eram um dos casais mais queridos pelos espanhóis e a sua postura discreta só aumentava a curiosidade das pessoas.

Em 2015, o então guarda-redes do Real Madrid assinou com o Futebol Clube do Porto e mudou-se com a família para a cidade Invicta. Na altura, o casal já tinha um filho, Martín, agora com sete anos. Entretanto nasceu mais um rapaz, Lucas, de quatro anos, e o agora ex-casal passou por vários momentos de grande angústia: Sara lutou contra um cancro nos ovários e Iker sofreu um enfarte do miocárdio que o afastou dos relvados durante meses. Recuperou e voltou à competição, mas no verão passado acabou por colocar um ponto final na sua carreira profissional. A família regressou a Espanha, onde vive nos arredores de Madrid. De acordo com a revista HOLA!, os dois mantém agora a casa onde viviam, mas cada um tem outra residência na mesma localidade, para que os filhos possam manter as suas rotinas e sofrer o menos possível com a separação.