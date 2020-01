Foi em maio do ano passado que Iker Casillas viveu um dos momentos mais conturbados da sua vida. O ex-jogador sofreu um enfarte do miocárdio, que acabou por ditar o seu adeus aos relvados.

Entretanto, sete meses depois e já recuperado, e ex-futebolista marcou presença esta quinta-feira, 9 de janeiro, na Sessão de Acolhimento do Internato 2020, no Hospital de São, no Porto, e não poupou elogios aos profissionais de saúde.

"Difícil não é jogar frente a 70 ou 80 mil adeptos nas bancadas. Difícil é fazer uma operação ao coração a quem teve um enfarte", salientou, perante 174 jovens médicos, segundo a revista Hola.

"Este é um momento importante para vocês. Vocês vão aprender muito e os médicos com mais experiência irão ensinar-vos o melhor caminho nesta profissão brilhante", completou.

Recorde-se que Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio a 1 maio do ano passado. Menos de um mês depois, a mulher do ex-jogador, Sara Carbonero revelou estar a lutar contra um cancro dos ovários

Getty Images