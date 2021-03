Paolo Blocco

Depois de surgirem rumores de crise no casamento e ainda terem desmentido, Sara Carbonero e Iker Casillas acabaram por confirmar, com um post nas redes sociais, a sua decisão de seguir caminhos separados.

Gualter Fatia

Juntos desde 2010, casados desde março de 2016 e pais de Martín, de sete anos, e Lucas, de quatro, a repórter e o antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto anunciaram em comunicado: "Tanto o Iker como eu estamos muito orgulhosos da família que somos e de termos tido a possibilidade de partilhar um amor que nos encheu de felicidade durante todos estes anos de união. Hoje o nosso amor enquanto casal segue por caminhos distintos, mas seguiremos juntos nesta maravilhosa tarefa que é ser pais dedicados, como temos sido até agora. É uma decisão muito meditada e que tomámos de mútuo acordo. O respeito, o afeto e a amizade permanecerão para sempre. A nossa prioridade é partilhar o bem-estar e educação dos nossos filhos e protegê-los para que cresçam num contexto estável e saudável".

Reprodução Instagram, DR

Contudo, e apesar da tranquilidade que transmitem nestas palavras, a separação não terá sido pacífica. De acordo com a revista HOLA!, na origem da crise estão vários áudios, de desabafos do antigo desportista profissional com um amigo, que chegaram à imprensa sem que se saiba ainda como. Sara Carbonero terá ficado abalada com o que foi dito pelo marido e que, apesar de não ter sido reproduzido nos meios de comunicação do país vizinho, foi considerado “grave” por vários comentadores. “É uma frase que eu nunca queria ouvir de uma pessoa com quem partilhei a minha vida”, afirma Isabel Rábago, uma das apresentadora do programa Viva La Vida, da Telecinco. Veja no vídeo abaixo:

Além disso, surgiram ainda notícias acerca de uma aproximação entre Iker Casillas e a cantora Sara Denez, que vive em Málaga, onde o ex-guarda-redes terá passado uns dias antes do anúncio da separação. A artista recorreu às redes sociais para fazer um desmentido, mas nem isso acalmou a situação. “Espero que paguem pelas informações falsas e tentativa de fazer mal. Sou uma pessoa normal. Tenho o meu companheiro e uma vida tranquila! Pobre Iker!! Deixem-me tranquila, por favor”, escreveu na sua página de Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge ao lado do namorado.