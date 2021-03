Instagram

Tiago Teotónio Pereira esteve esta segunda-feira, 8 de março, à conversa com Júlia Pinheiro e falou sobre o fim da sua relação com a atriz Filipa Areosa, no verão de 2019, depois de cinco anos de vida em comum. “Já disse várias vezes, ninguém fez disparates, não houve mágoa, não há rancor… teve que ser”, esclareceu o ator que integra o elenco da nova novela da SIC, A Serra.

Assumindo que, depois de terminada uma relação, há um período em que ficar sozinho “é bom”, Tiago Teotónio Pereira confessa que até surpreendeu o seu círculo de amigos mais próximos com a forma tranquila que geriu o facto de morar sozinho, algo que nunca tinha acontecido antes. “Tem que se fechar o ciclo, é um luto que se faz (…) Demorei o tempo que tinha de demorar. Não sou mais fraco por dizer que sofri muito, que chorei. Toda a gente que acaba uma relação sofre, ou é uma pessoa sem sentimentos ou sofreu”, completou.

O enteado de Nicolau Breyner está agora novamente apaixonado e já não o esconde. O artista assumiu o namoro com Rita Patrocínio, irmã de Carolina Patrocínio, no passado dia 14 de fevereiro, depois dos primeiros rumores de romance terem surgido há cerca de um ano. “Estou apaixonado de novo e é todo um novo mundo, novos planos, novo tempo investido e que, espero eu, não acabe. Estamos bem. Acompanhado outra vez e estou feliz. Há grandes projetos”, revelou.



Perante a curiosidade de Júlia Pinheiro sobre a possibilidade do casal contribuir para o aumento de crianças na família Patrocínio – de referir que só Carolina tem quatro filhos -, Tiago Teotónio Pereira afirma: “Não sei. Eu nunca escondi que é um desejo meu ser pai, até porque tenho grandes exemplos em casa. O meu pai foi um pai espetacular, a minha mãe também e quero muito tentar ser o pai que eles foram para mim. (…) Não sei se é para já, não sei para quando é que é. Uma pessoa não consegue prever essas coisas, portanto mais vale não falar que ainda dá azar. Eu não gosto nada de falar dessas coisas, se acontecer aconteceu”.

Quanto a oficializar a relação com uma grande cerimónia, o ator é mais reticente. “Eu sou rapaz para casar, mas não tenho essa ambição”, explicou, assumindo que prefere investir o dinheiro que se gasta numa festa em coisas mais práticas, como uma casa, por exemplo.

