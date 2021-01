Instagram

Esta sexta-feira, dia 8 de janeiro, Tiago Teotónio Pereira esteve no programa 'Casa Feliz' para falar sobre o desafio de interpretar a personagem de vilão na segunda temporada de 'Nazaré', da SIC, cujo último episódio será emitido hoje.

Em conversa com João Baião e Diana Chaves, o ator 31 anos confessou que chegou a receber ameaças nas redes sociais. "Nunca tinha feito nenhum vilão, foi uma experiência nova. Quando me falaram disto sabia que ia ficar meio maluco, mas não sabia que iria ficar completamento obcecado ao ponto de fazer as coisas que fez", disse.

"Foi interessante. Foi completamente diferente. Estava habituado a fazer personagens com aceitação por parte do público, mas nunca a receber mensagens como recebo de ameaças. Há mensagens que é só mesmo 'morre', ponto", revelou.