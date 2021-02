Instagram

No final do último verão surgiram rumores que davam conta de um romance entre Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira e, embora tenham sido ‘apanhados’ juntos em diversas ocasiões, nomeadamente em partilhas de familiares e amigos nas redes sociais, os dois jovens sempre mantiveram uma postura muito discreta.

Rita e Tiago já namoravam há vários meses quando surgiram as primeiras notícias – ou seja, a relação já durará há pelo menos um ano – mas só agora a irmã de Carolina Patrocínio partilhou a sua primeira fotografia ao lado do ator. “O meu namorado”, escreveu na legenda da imagem publicada no Dia de São Valentim. ~

Rita Patrocínio brindou ainda os seus seguidores com um pequeno vídeo onde o casal surge a dançar. Ora veja: