Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira namoram há já alguns meses, tendo os rumores de romance ficado mais intensos este verão, quando o casal foi visto junto em diversas ocasiões, nomeadamente com a família da jovem.

Neste fim de semana prolongado, os dois voltaram a juntar-se a um programa familiar. Um resort em Sagres, no Algarve, foi o local escolhido por Carolina Patrocínio e o marido, Gonçalo Uva, para desfrutarem de dias de descanso e diversão com os quatro filhos, Diana, Frederica, Carolina e Eduardo, e a eles juntaram-se Mariana Patrocínio e os filhos, Mateus, Pureza e Mariana, e Rita Patrocínio com o namorado, Tiago Teotónio Pereira.

E depois da apresentadora do Fama Show ter partilhado uma imagem dos dois nas Stories do Instagram, também Rita partilhou uma fotografia do ator a ajudar a sua sobrinha Carolina a comer. “Babysitter de serviço”, brincou. E também o Rui da novela Nazaré, da SIC, partilhou a imagem na sua página de Instagram. Ora veja:

