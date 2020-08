Instagram

Surgiram na semana passada rumores de um possível romance entre Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio, uma das irmãs da conhecida apresentadora da SIC Carolina Patrocínio. De acordo com vários meios de comunicação nacionais, os dois namoram há cerca de um ano, mas mantêm uma postura muito discreta e, por isso, só agora começaram a revelar alguns indícios dessa proximidade. "Eles tinham alguns amigos em comum e começaram a aproximar-se. Tudo isto depois da relação com a Pipa [Filipa Areosa] ter terminado. A Rita não teve nada a ver com o final da relação deles, [o envolvimento deles] foi posterior", terá revelado um amigo do casal à revista TV7 Dias. Clique aqui para mais pormenores!

Instagram

Agora, uma fotografia partilhada pelo Rui da novela Nazaré parece confirmar estes rumores. Na imagem publicada no Instagram, Tiago Teotónio Pereira mostra-se na praia acompanhado por Kim, a cadela de Rita Patrocínio… Também a jovem publicou na sua própria conta na mesma rede social imagens onde se mostra na praia, embora nunca apareça ao lado do ator.

Recorde-se que a última namorada conhecida ao ator foi a também atriz Filipa Areosa. Os dois conheceram-se nas gravações de Mar Salgado, da SIC, e um ano depois voltaram a cruzar-se em Amor Maior, também da estação de Paço de Arcos. Em julho do ano passado anunciaram que o namoro tinha chegado ao fim.