Foi durante a entrevista polémica e chocante do príncipe Harry e Meghan Markle, onde se abordou temas como racismo e suicídio, concedida à apresentadora Oprah Winfrey, que a ex-atriz revelou que se identifica bastante com a personagem Ariel do filme 'A Pequena Sereia' (1989).

“Eu estava sentada em Nottingham Cottage [que fica dentro do Palácio de Kensington e onde o casal vivia no Reino Unido] e ‘A Pequena Sereia’ começou a passar na televisão. Qual é o adulto que vê ‘A Pequena Sereia’? Mas vamos lá, eu estava lá, resolvi ver. ‘Meu Deus, ela apaixona-se por um príncipe e por causa disso perde a sua voz’”, relembrou Meghan, citada pela revista People.

Recorde-se que no filme a personagem Ariel apaixona-se pelo príncipe Eric e faz um acordo com a bruxa subaquática Úrsula para que possa estar com o seu amado: em troca da sua voz, recebe pernas e consegue respirar fora de água, transformando-se assim num ser humano durante três dias.

“Sempre valorizei a minha independência. Sempre me posicionei, especialmente sobre os direitos das mulheres. É a ironia dos últimos quatro anos, sempre advoguei pelos direitos das mulheres se expressarem e acabei silenciada”, afirmou.

“Todos ao meu redor receberam uma ordem enfática a partir do momento em que o mundo soube que estávamos a namorar, dizer sempre ‘sem comentários’. Foi assim para os meus amigos, para a minha mãe e para o meu pai”, contou.

No entanto, o final do filme deixou Meghan muito feliz: "Mas no fim ela consegue a sua voz de volta”, que se pode relacionar com a saída dos duques de Sussex da realeza e a mudança para os Estados Unidos.