FOX

Após a polémica entrevista de Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey, onde a duquesa de Sussex falou sobre a meia-irmã revelando que não mantém qualquer tipo de relação com esta, Samantha Markle tece duras críticas à ex-atriz.

Numa entrevista a um programa de rádio australiano Fifi, Fev & Nick, Samantha acusou Meghan de sofrer de um "distúrbio comportamental narcisista".

"Não estou a diagnosticá-la. Ela precisa de ver um especialista. Tenho pena do Harry. Ela afastou-o da família, dos amigos, da vida que ele conhecia. Ele faz-me lembrar uma daquelas vítimas de rapto que começam a acreditar que a vida delas era horrível e que se apaixonaram pelo raptor", disse Samantha.

Samantha acusou ainda Markle de mentir sobre o seu interesse pela família real britânica: "A Meghan estudou aprofundadamente a Diana, ao copiar as roupas delas, a linguagem corporal e ao usar o perfume dela no primeiro encontro! Não me digam que a minha irmã não sabia quem ele [Harry] era!".

