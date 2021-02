Getty Images

Meghan Markle e o príncipe Harry de Inglaterra preparam-se para dar as boas-vindas ao segundo filho. A notícia foi confirmada por um porta-voz do casal em declarações à BBC.

"Podemos confirmar que o Archie vai ser irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes por esperarem o segundo filho", revelou o representante.

Também o fotógrafo Misan Harriman, amigo do casal, confirmou a novidade, partilhando nas redes sociais uma fotografia em que é possível ver a barriga já proeminente de Meghan Markle.

Recorde-se que os duques de Sussex deram as boas-vindas ao primeiro filho, o pequeno Archie, em maio de 2019. Mais recentemente, num artigo de opinião publicado no The New York Times, Meghan Markle assumiu ter sofrido um aborto espontâneo em julho do ano passado.