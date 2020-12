Getty Images

O príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram o noivado em novembro de 2017 e a duquesa de Sussex foi convidada nesse mesmo ano a passar o Natal com a família real em Sandringham, propriedade que fica no condado de Norfolk onde os membros da realeza se reunem durante as festividades.

Como muitas famílias, a família real tem a tradição de abrir pelo menos um presente na véspera de Natal e gostam de oferecer presentes engraçados uns aos outros em vez de itens muito caros. Por exemplo, de acordo com o The Mirror, num dos primeiros anos em que passou a época natalícia com a família real, Kate Middleton ofereceu ao cunhado um kit "crie a sua própria namorada". Harry, por sua vez, ofereceu à avó, a rainha Isabel II, uma touca de banho com o slogan "Life is a B****".

Aparentemente, Meghan conseguiu encaixar-se perfeitamente nessa tradição familiar pois no Natal de 2017 deu à rainha um brinquedo - um hamster que cantava- fazendo com que a monarca se "desmanchasse a rir".

"Pode fazer companhia aos meus cães", terá respondido Isabel II, segundo uma fonte próxima da família. “Meghan trouxe um pequeno hamster que canta com uma pequena corda para a rainha. Foi muito engraçado, especialmente quando os corgis tentaram agarrar o brinquedo”, explicou, acrescentando que os cães acabaram por destruir o brinquedo dias depois.