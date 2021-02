Getty Images

Harry de Inglaterra aceitou o pedido de desculpas, e uma indemnização por “danos substanciais”, da Associated Newspapers.

Em causa estão duas publicações que alegavam que o duque de Sussex teria desprezado os Royal Marines, publicadas pelo The Mail On Sunday e o MailOnline. Jenny Afia, representante de Harry, argumentou que as histórias “sem fundamento, falsas e difamatórias" contribuíram para um ataque pessoal e ao "carácter do duque”.

Confrontados com as acusações, a Associated Newspapers aceitou que as alegações eram falsas, ainda que considerassem que “danos consideráveis” já tivessem ocorrido.

De acordo com a imprensa internacional, a quantia da indemnização vai ser inteiramente doada à Invictus Games Foundation.