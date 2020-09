Instagram

Fátima Lopes foi a mais recente convidada da rubrica 'Lado Sombra', da Rádio Comercial. Sem papas na língua, a apresentadora falou sobre alguns temas inclusive o bullying que diz ter sofrido durante a infância.

Fátima Lopes emociona-se com surpresa da filha

"Eu passei por bullying. Quando cheguei a Moçambique era porque eu era branca. Graças a Deus tive ali a intervenção de um professor moçambicano maravilhoso que teve uma conversa com as crianças e que explicou que a única diferença era a cor da pele. Quando vim para Portugal é porque era retornada. Como não me vestia como as outras crianças, como tinha hábito um bocadinho diferentes, como falava um português não muito correto também sofri de bullying" começa por dizer, revelando que acabou por agredir um dos agressores.

"Um dia, desculpem a expressão, fui às trombras do agressor, porque era um rapaz. Ele deve-se lembrar... bela coça que te dei", diz.