Namoram há 12 anos, mas ainda antes de começarem a namorar, numa relação de amizade, rebentou uma controvérsia na vida de Rosa Bela e Carlos Areia. A atriz lembrou esses momento duros numa entrevista a Júlia Pinheiro.

“Eu conhecia-o da televisão… ele dava cursos, dava aulas e eu pensei ‘que bom, vou tentar inscrever-me’ e ele disse-me para ir a uma aula e ver se gostava…”, contou, explicando que só mais tarde trocavam mensagens. Na altura, Rosa Bela, que estudava teatro, tinha 16 anos, Carlos Areia tinha 46.

Com medo e sem pensar, Rosa Bela mentiu sobre a sua idade ao ator, a atriz tinha de facto 21. Quando ainda se estavam a conhecer, nos primeiros seis meses, a atriz marcou presença numa gala junto do ator. Na aldeia da atriz alguém denunciou a situação a uma revista, notando que Rosa Bela não tinha 21 anos. E aí começou o pesadelo.

“Foi uma desilusão total…”, disse, sobre a família. “O Carlos falou com a minha família, levou a imprensa para esclarecer tudo… ele estava a ser acusado de coisas graves (…) foi acusado de pedofilia, estavam a chamá-lo de pedófilo quando não aconteceu nada, ele não tem culpa de nada”, explicou.

Rosa Bela mudou-se para Lisboa, mas com Carlos Areai "desiludido", deixaram de se falar. Até que voltaram a encontrar-se e decidiram uma oportunidade, desta vez assumindo saber todos os desafios que iam encontrar pelo caminho.

“Não me arrependo, cresci muito, aprendi muito, aprendemos os dois, ele é uma pessoa especial que pouca gente conhece", admitiu a atriz que está noiva do ator. Estão juntos há 12 anos e juntos com a 'aprovação' de ambas as famílias.

Ainda asssim, Rosa Bela não tem dúvidas que ambos foram prejudicados profissionalmente.