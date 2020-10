Rosa Bela está de luto. A noiva de Carlos de Areia deixou uma homenagem esta quarta-feira, dia 7, à avó que morreu.

"Nunca pensei neste momento mas ao mesmo tempo pensava, o medo só de pensar era muito, sempre pensei que ela era imortal. Partiu o meu porto seguro, partiu o meu amor!", começou por escrever na legenda da imagem que partilhou ao lado da avó.

Reprodução Instagram, DR

"E agora? Como vou fazer? Para quem vou ligar todos os dias? Com quem vou partilhar as minhas conquistas e as minhas derrotas? E estes abraços? São todas estas perguntas que me passam pela cabeça e uma dor que não sei se conseguirei superar! Sabendo eu que era o melhor que podia acontecer, porque é triste ver os nossos a definhar, a partir lentamente. Custa sempre e dói muito. Vivo há 13 anos em Lisboa, ela em Aveiro, em momento algum nos sentíamos longe uma da outra, não sei explicar... Mas era como se não houvesse distância, entendíamo-nos só com o olhar, nunca nos largámos", sublinhou a atriz de 28 anos que afirma ter um grande vazio.

