Instagram

Juntos há mais de uma década, Carlos Areia, de 76 anos, e Rosa Bela, de 28, formam um dos casais mais divertidos do meio artístico português. Recentemente, os dois comemoraram o 13.º aniversário de namoro e o João da novela Nazaré, da SIC, brincou com o facto da companheira estar ao telemóvel enquanto os dois deveriam estar a desfrutar do luxuoso quarto de hotel.

>> CARLOS AREIA NÃO RESISTE A COMENTAR FOTO DA COMPANHEIRA EM ‘LINGERIE’: “TENHO UM CANHÃO EM CASA”

Instagram

“Viemos comemorar 13 anos juntos no melhor hotel e acabei por ser trocado 🤷‍♀‍🤣🤣🤔”, escreveu nas redes sociais. Mas o veterano ator português não ficou sem resposta. “Não foste nada trocado, olha nós aqui 🥂😜❤️”, comentou na legenda da imagem onde ambos já surgem a posar para a câmara.

>> NOIVA DE CARLOS AREIA ARRASA EM BIQUÍNI: “REBENTOU COM ISTO TUDO”

Instagram

Recorde-se que Carlos Areia e Rosa Bela estão a planear casar-se. "Fui jantar com a minha mulher no aniversário dela (…) e quis oferecer-lhe uma surpresa. Disse ao senhor para pôr o anel no bolo. Ele pôs o anel num bombom e, quando veio a sobremesa, fiquei à espera. De repente, vem a sobremesa e ela diz: ‘Tão giro. Não é um bolo, mas…’", contou o ator no programa das manhãs da SIC no passado mês de maio. E Rosa completa bem-disposta: "Quando vi o anel, comecei a rir-me porque achava que ele estava a gozar!".

Recorde esta conversa no vídeo abaixo: