Reprodução Instagram, DR

Foi há um mês que Rosa Bela recebeu a notícia do falecimento da sua avó. E, até hoje, a atriz está a passar uma dolorosa fase de luto.

A avó da noiva de Carlos Areia tinha um papel central na sua vida e, agora que já não a tem, a vontade é a de "chorar todos os dias".

Na sua conta de Instagram, Rosa Bela escreveu uma emotiva mensagem sobre tudo o que está a sentir.

"Um mês! (...) Estou meio confusa, meio perdida, meio sem saber o que fazer com o que sinto, perto do teu coração mas também um aperto e uma dor no peito todos os dias, assim que acordo até que me deito", começou por escrever.

"Todos me dizem que estás comigo! Mas ainda não te consigo sentir assim, sinto a tal “saudade da perda” (...) Tenho vontade de chorar todos os dias e a toda a hora. (...) Vou trabalhar nos meus sonhos e objetivos como tanto querias, mas vou com aquela dor constante, com a tristeza que invadiu o meu coração e a minha cabeça e que teima em não desaparecer por mais que esteja ocupada, precisava do teu abraço, de olhar para ti, de ouvir as tuas palavras!", continuou.

"É um vazio constante. Fazes-me falta!! 🙏", rematou.

Nos comentários os fãs e amigos desfizeram-se em mensagens de força.

Reprodução Instagram, DR