Carlos Areia e Rosa Bela, foram convidados d'O Programa da Cristina' esta segunda-feira, dia 30 de dezembro. À conversa com Cláudio Ramos, o casalinho falou sobre o amor que os une apesar da diferença de idades, 48 anos, e ainda do pedido de casamento.

Segundo o ator, o momento teve lugar num restaurante, na noite de aniversário de Rosa, e acabou por ter alguns 'percalços'. Carlos Areia pediu ao chef do restaurante para colocar o anel de noivado dentro de uma sobremesa mas que quando chegou o momento, Rosa "não viu o anel".

