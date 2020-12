Reprodução Instagram, DR

Sendo mãe de uma família numerosa – Emma, Mia, Max e Clara, nascidos da sua relação de mais de duas décadas com o ator Pedro Lima – é natural que Anna Westerlund opte pelo mais simples quando se trata de cozinhar, como a própria confessou na sua mais recente publicação nas redes sociais.

“Identifico-me com os valores, da história e tradição com olhos postos no futuro e na inovação. Adorei conhecer a Joana Barrios, embaixadora da @aeg.portugal, da criatividade, das riscas com flores, de cozinhados descomplicados e da simpatia! Eu que adoro cozinhar, aprendi truques de forno e ainda empratámos em peças bonitas 😉 “, começou por revelar a ceramista nas redes socias, antes de confidenciar: “Também preciso desta ‘normalidade’ na minha vida ❤️”.

Recorde-se que, numa altura em que lutava contra uma depressão, o ator Pedro Lima decidiu por termo à sua própria vida. Esta tragédia que aconteceu a 20 de junho, na praia do Abano, em Cascais, marcou profundamente a família, que está a tentar reconstruir-se. Além da dedicação à família, Anna Westerlund tem também mantido o foco no seu atelier e na sua loja e ainda na casa que ambos sonharam e estavam a construir. Saiba mais AQUI!