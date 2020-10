Noam Galai

Matthew McConaughey falou sobre a suposta tensão sexual entre Brad Pitt e Jennifer Aniston.

O ex-casal participou recentemente na leitura do guião do filme Fast Times at Ridgemont High, uma comédia de 1982 protagonizada por Sean Penn, e a cumplicidade entre Brad Pitt e Jennifer Aniston deixou os fãs histéricos.

Confrontado com este momento, durante um episódio de 'Watch What Happens', uma fã perguntou a McConaughey se sentiu a tensão sexual entre os dois atores.

"Sim, sim era palpável" começou por responder entre risos. "Reparei que esse foi um dos grandes temas de conversa [nos dias seguintes]. Não, sinceramente não reparei em nada pelo ecrã mas deu um bom tema de conversa", rematou.