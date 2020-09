Jennifer Aniston e Brad Pitt estão a dar mais que falar depois de terem participado numa reunião por vídeo para angariar fundos para uma instituição de caridade.

Os atores, que em tempos viveram uma relação amorosa, participaram na leitura do guião do filme Fast Times at Ridgemont High, uma comédia de 1982 protagonizada por Sean Penn.

O momento está a tornar-se viral graças à cumplicidade que mostraram e alguns momentos engraçados que foram trocando um com o outro. Um deles foi logo no início da conversa, onde o ator se dirige específicamente e Aniston, perguntando como está.

“Olá, Aniston”, começou por dizer. “Olá, Pitt”, respondeu a atriz, fazendo o ator perguntar-lhe como estava. “Estou bem, querido, e tu?”, questionou, fazendo sorrir os restantes atores que se encontravam na conferência.

De seguida, numa cena de leitura, a atriz acabou por tecer uma série de elogios a Brad, em personagem, mas que não deixou de fazer as maravilhas aos fãs e até mesmo aos restantes atores, que acharam a situação bem caricata. Veja no vídeo abaixo.

Nas redes sociais, toda a gente suspirou com a interação destes dois chegando mesmo a afirmar que foi o "melhor momento de 2020".