Tatiana Valério e João Menezes foram um dos casais de Quem Quer Namorar com o Agricultor? mais acarinhados pelo público e ainda namoraram durante algum tempo, mas a relação acabou por não funcionar.

Contudo, cinco meses depois da separação, a ex-participante revelou que estava grávida pela primeira vez e não desvendou a identidade do pai da criança, o que gerou ainda mais curiosidade. Agora a revista TV Guia acabou com o segredo. De acordo com a publicação trata-se de um amigo do agricultor João Menezes, que foi apresentado a Tatiana Valério ainda durante as gravações do formato de sucesso da SIC.

A revista adianta ainda que a amizade entre os dois homens se ressentiu.

>> Descubra AQUI o sexo do bebé!