Tatiana Valério está radiante com a chegada iminente do seu primeiro filho e fez uma sessão fotográfica para registar estes momentos felizes. Nas redes sociais, a concorrente de Quem Quer Namorar com o Agricultor?, fez as delícias dos seus seguidores ao revelar algumas imagens. “A contar os dias 🥰. Sabem aquela sensação que estamos a carregar um pequeno borreguinho vai sair com a cara do pai? É isso 😅”, escreveu.

Tatiana Valério, que se apaixonou pelo agricultor João Menezes durante o programa de sucesso na SIC, acabou por encontrar um novo amor depois da separação. Embora a jovem não tenha ainda confirmado a identidade da sua cara-metade, partilhou um vídeo no Instagram onde se vê quem é o pai do bebé. Veja abaixo: