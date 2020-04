Instagram

Duas semanas depois de ter sido mãe pela primeira vez, Tatiana Valério volta a recorrer às redes sociais para mostrar que o pós-parto pode ser difícil e que é preciso assumir isso mesmo. Depois de já se ter mostrado seminua e “com uma barriga de cinco meses” (espreite aqui), a antiga participante do programa da SIC Quem Quer Namorar Com o Agricultor? partilhou agora uma fotografia em que surge com a pequena Maria Constança ao colo e ambas estão a usar fraldas.

“Reality Check II 📣 Eu uso fralda ... pronto é isso. Não sei se a Kate Middleton usa, mas eu uso 😂”, brincou Tatiana Valério, referindo-se ao facto da duquesa de Cambridge, que já foi mãe três vezes, deixar o hospital sempre no seu melhor, mesmo poucas horas depois de cada parto.

“Quando me falaram sobre as perdas de sangue abundantes depois do parto, ouvi a seguinte frase: ‘Usem aquilo com que se sentirem mais confortáveis, sejam pensos de noite, ou uma cuequinha de incontinência, aquilo que não fizer mal à vossa auto estima...’ Cuequinhas de incontinência são fraldas e pronto. Como tal, eu e a Maria mostramos a fralda porque essa também é uma realidade do pós-parto”, explicou.

Recorde-se que Tatiana Valério manteve uma curta relação com João Menezes mesmo depois das gravações do programa, paixão essa que chegou ao fim após alguns meses como ambos fizeram questão de revelar no vídeo abaixo. A jovem voltou a encontrar o amor ao lado de Joaquim, pai da sua filha.