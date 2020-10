Instagram

“Está na hora de ele pousar. Desejo que seja feliz, e a Catarina, pelo que analisei do programa, merece um grande amor. Espero que o António saiba entender as suas cicatrizes. Ele terá de filtrar um pouco as pessoas com quem lida, para o bem do relacionamento. Ele tem necessidade de amar, mas manter a liberta”, disse à TV7 Dias Ângel Magalhães, ex-noiva de António Hipólito, depois de ser tornado público o romance deste com a agricultora do Fundão Catarina Manique.

Recorde-se que a escritora participou na segunda edição do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, na qualidade de pretendente de João Neves, mas, já depois do fim da experiência, acabou por se apaixonar por António Hipólito, de quem chegou a estar noiva. A relação não funcionou e os dois separaram-se de forma algo brusca, com Ângel Magalhães a acusar o alentejano de a ter traído com Liliana Oliveira, participante da mais recente edição de Casados À Primeira Vista.

Certo é que, agora, António Hipólito está a viver um romance com Catarina Manique e que os dois se mostraram muito cúmplices esta sexta-feira, 2 de outubro, no programa Casa Feliz, onde estiveram à conversa com Diana Chaves e João Baião.

