SIC MULTIMEDIA

Catarina Manique terminou a experiência em Quem Quer Namorar Com o Agricultor sem escolher nenhum pretendente, mas poderá ter encontrado o amor lado de António Hipólito, um dos agricultores da segunda temporada do programa. A notícia é avançada pela revista TV Mais que dá conta que ambos se conheceram uma emissão escpecial do programa Domingão dedicado ao formato.

“Eles conheceram-se no ‘Domingão’. Até lá, a Catarina só sabia que ele tinha participado numa das edições [a segunda] do programa”, contou uma fonte próxima dos dois agricultores em declarações à publicação.

“A partir daí, eles começaram a trocar várias mensagens. O António ainda andou algum tempo atrás dela. Ele convidou-a para jantar e foi ter com ela ao Fundão, mas primeiro que ela aceitasse foi um castigo. Ele sofreu”, prosseguiu.

"O António fez questão de falar com a Catarina, esclarecer as várias polémicas em que esteve envolvido e quis que ela o conhecesse verdadeiramente e não se deixasse levar por aquilo que alguém dissera sobre ele”, explica uma outra amiga do agricultor à revista.

“A Catarina foi ficando cada vez mais interessada nele e o António ajudou-a muito quando há pouco tempo o padrasto dela esteve no hospital internado e isso contribuiu muito para que ela se deixasse levar”, continuou.

A mesma fonte acrescenta ainda que António Hipólito terá pedido Catarina Manique em namoro há cerca de um mês e meio e este, inclusive, já conhece a mãe da agricultora.“Ele já conhece a dona Teresa e vários amigos da Catarina, e todos gos- tam muito dele. Assim como a Catarina já conhece alguns familiares do António, mas eles estão a levar tudo com muita calma", rematou.

Recorde-se que o agricultor chegou a estar noivo de Angel Magalhães, uma das participantes da primeira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?.