SIC

Angel Magalhães, de 45 anos, participou na primeira edição de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? e não encontrou o amor ao lado de João Neves, mas a segunda edição do programa da SIC acabou por dar-lhe a conhecer o homem com quem agora planeia casar-se. Trata-se de António Hipólito, de 32 anos.

“Conhecemo-nos pela Internet. Não vi a edição do António e não sabia nada dele. O que sabia era o que saía na imprensa e não era nada abonatório”, contou a escritora à revista Maria, antes de acrescentar: “Quando ele me pediu amizade nas redes sociais, eu estava de pé atrás, mas fui vendo que era uma pessoa supercalma e que, de facto, era alguém diferente do que eu tinha lido”.

À mesma publicação, Angel Magalhães contou ainda que os dois namoram desde o passado mês de setembro e até já pensam em casamento. “O António já fez o pedido de noivado (…) Estou muito feliz porque estou a viver pela primeira vez esta fase de namoro e noivado”, confidenciou.