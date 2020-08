SIC

No final da terceira temporada do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, a agricultora Catarina Manique optou por não escolher nenhum dos seus pretendentes em particular e decidiu escolher os quatro para poderem dar continuidade à amizade que criaram durante as gravações e, quem sabe, eventualmente descobrir o amor.

Contudo, isso parece já não ser possível, pelo menos com Bruno Pontes e Daniel Malheiro que já apresentaram as suas novas namoradas este domingo, 16 de agosto, nas redes sociais. O caso de Bruno, o romance será mais antigo e terá começado em março último, quando as gravações foram interrompidas por causa da pandemia Covid-19. No caso de Daniel, que muitos acreditaram ser o preferido da jovem agricultora do Fundão, a relação será ainda muito recente.

