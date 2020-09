Vinte quatro anos depois de ter sido diagnosticado com um tumor maligno no cólon, Marco Paulo voltou a viver o drama do cancro, desta vez na mama. Entretanto, depois de oito meses de luta, o artista abriu o coração a Júlia Pinheiro e falou sobre a forma como enfrentou os tratamentos de quimioterapia e radioterapia, que chegam ao fim esta quarta-feira, 23 de setembro.

"Eu tive duas quimioterapias diferentes uma da outra. A primeira foi mesmo para atacar o problema e aliás eu perguntei à minha médica que me acompanha, a doutora Leonor: 'Vai-me fazer cair o cabelo?' e ela respondeu-me:' Vai, prepare-se que vai''", recordou o artista, assumindo agora os seus cabelos brancos, que entretanto começaram a crescer.

Cada sessão de quimioterapia chegava a durar cerca de duas horas e meia, mas ao contrário de há 24 anos, os tratamentos não deixavam o cantor tão exausto.

"Nunca senti absolutamente nada. Nem enjoos, nem má disposição. Na primeira vez, há 20 anos, isso sim. Eu chegava do hospital e a primeira coisa que eu queria fazer era ia para a cama, não falava com ninguém, não comia. Desta vez, não", recordou.

Durante os tratamentos, Marco Paulo acabou por criar uma relação de cumplicidade com os outros doentes, revelando que nunca se sentiu preocupado com o facto de as pessoas o verem fragilizado.

"Sinto que aquelas pessoas vão ajudar a tratar-me. Eu vejo sempre aquelas pessoas como as pessoas que me vão ajudar. São pessoas que me ajudam, a mim e aos outros", referiu.

"Eu tenho que estar ali, tenho que lidar com aquelas que pessoas que são de uma sensibilidade e de um amor tão grande [...] Eu tenho que estar ali às atenções delas", continuou.

"Convivo bem com as pessoas e é por isso que elas dizem que sou um bom doente e que vêm o Marco Paulo, mas que depois veem um meio Marco Paulo diferente, o que está a sofrer, o que está doente e, portanto, não veem um Marco Paulo a cantar, das luzes, do palco. Não estão a vê-lo, estão a vê-lo na cama de um hospital como qualquer ser humano, como qualquer pessoa. Elas estão a ver-me assim e, por isso, é que gostam tanto de mim", frisou.

O artista confessou ainda que não tem grandes flutuações de humor e o que o deixa realmente mais triste é mesmo o facto de não poder cantar.

"Eu sei que estou em boas mãos, eu sei que os resultados dos exames que tenho feito são bons, quanto à Covid-19, todas as semanas faço o teste e têm dado todos negativo. Portanto, nesse aspeto, eu tenho que estar animado", explicou.

"Tenho muita vontade de pisar o palco, de cantar. Tenho saudades de ouvir os aplausos das pessoas, de falar com elas, de estar com elas", rematou, aproveitando para agradecer todas as mensagens de apoio que tem recebido.