Mais de vinte anos depois de ter vencido um cancro no cólon, Marco Paulo encontra-se a lutar contra o cancro da mama, tal como revelou no início do ano.

Nas redes sociais, o cantor vai partilhando algumas imagens do seu dia-a-dia, bem como a sua "nova imagem". Esta quinta-feira, dia 4 de junho, o músico publicou um desabafo na sua conta oficial de Facebook, onde escreveu que tinha saudades de cantar e aproveitou para agradecer o carinho e apoio dos fãs.

Marco Paulo faz um alerta sobre o cancro da mama: "Isto não é só um problema de senhoras"

"Olá amigas e amigos. Agradeço do fundo do coração todas as mensagens que me têm enviado. Vocês estão sempre presentes na minha vida. Está a correr tudo bem, graças a Deus! Tenho saudades de cantar para vocês. Beijinhos e abraços e sejam felizes! Marco Paulo", pode ler-se na legenda da imagem.