Facebook

Cerca de cinco meses depois de anunciar que travava uma luta contra um cancro da mama, Marco Paulo está prestes a terminar a quimioterapia e fez questão de partilhar isso mesmo com os seus fãs, de quem confessa sentir a falta.

Facebook

“Já tinha saudades vossas. Mais uma vez estou em contacto com vocês. Esta foto foi tirada uns dias depois da minha operação ao cancro da mama, no dia da gravação da minha participação na novela Terra Brava, da SIC. No próximo domingo, peço a Deus e a Nossa Senhora que vos possa dar boas notícias, pois sexta-feira termino o último tratamento de quimioterapia.

Vou contar-vos como passei estas semanas. Votos de saúde para todos e rápidas melhoras a todos os que estejam a passar por um momento difícil”, escreveu o artista no Facebook.

Recorde-se que o intérprete de temas icónicos como Eu Tenho Dois Amores ou Taras e Manias, de 75 anos, já tinha enfrentado uma batalha contra o cancro há 24 anos. Na altura foi-lhe diagnosticado um tumor no cólon, que venceu apesar de, numa fase inicial, lhe terem sido dados apenas alguns meses de vida.

Pouco tempo depois de lhe ter começado a cair o cabelo por causa da quimioterapia, Marco Paulo esteve n’ O Programa da Cristina e falou da forma como a doença o deixou novamente muito fragilizado. Recorde no vídeo abaixo: