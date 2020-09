Os últimos meses não têm sido fáceis para Ellen Degeneres e para a sua reputação. Onze funcionários (já existem mais relatos) revelaram ter sido alvo de alvo de racismo, assédio, bullying e intimidação durante o trabalho no programa e desde então algumas personalidades vieram a público defender a apresentadora, sem se livrarem das críticas.

Ellen deixou um pedido de desculpas e implementou mudanças no seu programa. Esta segunda-feira, dia 21, a apresentadora regressou à antena do programa com o seu nome e assumiu a sua responsabilidade, como pode ver no vídeo acima.

"Se estás assistir porque gostas de mim, obrigada. Se estás a ver-me porque não gostas de mim, que sejas bem-vindo. Como foi o vosso verão? Bom? O meu foi ótimo, maravilhoso", disse de forma sarcástica antes de abordar o assunto.

"Descobri que aconteceram coisas aqui que nunca deveriam ter acontecido. Eu levo isso muito a sério e quero dizer sinto muito por todas as pessoas que foram afetadas. Eu sei que estou em uma posição de privilégio e poder, e entendo que com isso venha a responsabilidade. E eu assumo a responsabilidade pelo que acontece no meu programa", começa por dizer.

Depois de garantir que foram efetuadas novas mudanças para que o ambiente tóxico não se repita, Ellen mostrou-se empenhada num novo capítulo, dirigindo-se à audiência virtual.

"A verdade é que eu sou a pessoa que veem na TV. E também sou um monte de outras coisas. Às vezes fico triste, fico zangada, fico ansiosa, frustrada, impaciente. Degeneres relembrou que é atriz, mas que não houve encenação da sua parte. "Eu não acho que seja boa o suficiente para vir aqui todos os dias por 17 anos e enganar-vos. Esta sou eu", sublinhou.

