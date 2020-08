Getty Images

Depois do programa 'The Ellen DeGeneres Show' ter sido alvo de bastantes criticas por parte dos funcionários que se queixaram do ambiente tóxico nas instalações, acusando os produtores de racismo e assédio sexual, Ellen DeGeneres, juntamente com a administração, decidiram dar novas regalias aos seus trabalhadores.

De acordo com a Page Six, os funcionários receberão mais cinco dias de férias para usarem quando quiserem, terão folga no aniversário e poderão ainda ter licença médica ou problemas familiares significantes (remuneradas).

A notícia terá sido dada pelos produtores Mary Connelly e Andy Lassner durante uma reunião virtual e fontes revelaram que desde o pedido de desculpa de Ellen e os novos benefícios foram implementados, o ambiente em equipa melhorou. Recorde-se que a apresentadora foi acusada de tratar mal os funcionários, sendo que ninguém poderia fazer contato visual com ela, algo que Ellen já negou.