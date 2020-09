SIC MULTIMEDIA

Francisco Tomé não ganhou para o susto. O ex-participante da terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor foi vítima de um assalto um violento quando seguia viagem para Moura, localidade onde reside. Segundo a revista VIP, o agricultor seguia na companhia do pai quando ambos foram surpreendidos por sete homens, que chegaram a apontar uma faca à barriga do ex-candidato do programa da SIC.

"Foi uma grande aflição, porque não havia forma de eles escaparem", contou um vizinho de Francisco Tomé à TV Mais, citada pela VIP.

“Levaram as carteiras deles, o rádio da carrinha e até o gasóleo que tinham lhes levaram, porque o carro que tinham roubado anteriormente estava sem combustível e precisavam de seguir viagem”, acrescentou.

De acordo com a revista VIP, a GNR foi chamada ao local e no dia seguinte, cinco dos sete suspeitos foram detidos. Francisco Tomé chegou ainda a ser assistido no hospital, onde lhe foi administrado um calmante e onde passou a noite após o assalto.

Recorde-se que recentemente, o agricultor foi hospitalizado após ter sentido fortes dores de cabeça.