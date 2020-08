Instagram

Entrou no programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, para encontrar o amor, mas não foi bem sucedido. Contudo, e embora nem Mafalda nem Sandra tenham sabido conquistá-lo, o instrutor de equitação Ricardo Bernardes, de 41 anos, já tem o seu coração ocupado.

A felizarda é Raquel Ferreira, uma cabeleireira de Torres Vedras, a sua terra natal, divorciada e com um filho de sete anos. A notícia foi partilhada pelos próprios nas respetivas redes sociais, com imagens onde se mostram muito cúmplices e apaixonados.

Recorde-se que na final da experiência social, Ricardo Bernardes – que ficou conhecido por estar constantemente a dizer “é bom demais” - confessou que não tinha encontrado o amor ao lado das pretendentes que tinha escolhido para passar algum tempo na sua quinta. Isto, embora tenha reconhecido que Mafalda Rodrigues, de 47 anos, tinha “muita coisa que gostava de encontrar numa mulher”.

O ex-cavaleiro, que se formou na coudelaria do falecido cavaleiro tauromáquico Joaquim Bastinhas, tem dois filhos: Ricardo Maria, de 16 anos, e Margarida, de sete. No programa da SIC revelou que não mantém nenhuma relação com o filho desde que se separou da mãe. Saiba tudo aqui!