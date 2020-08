Instagram

Cátia Lopes e Miguel Pereira conheceram-se na segunda temporada do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC. No final do programa, o agricultor e a esteticista assumiram-se apaixonados e mantiveram uma relação que durou até ao último mês de maio. Agora, em declarações à TV Guia, a jovem revela os motivos que ditaram o fim do namoro.

“A gente, às vezes, engana-se. Aquilo que ele era e mostrava no programa não era na via real. De simples não tinha nada. De boa pessoa tinha um bom fundo mas não era aquilo que eu esperava”, começa por explicar Cátia Lopes, que deixou a sua vida em Cascais e rumou à aldeia da Padrela para viver aquele que acreditava ser o amor da sua vida.

“Enganou-me e magoou-me muito. Apostei numa relação que não existia. Era uma mentira”, acrescenta sem esconder que ainda gosta de Miguel Pereira, mas que está demasiado magoada para perdoar. A jovem deixa ainda um alerta a todas as pessoas que se encontrem em situações semelhantes e que pensem em deixar tudo para trás para se dedicarem a outra pessoa.

De acordo com a própria, acabou “abandonada numa aldeia onde não conhecia ninguém” e quando percebeu que toda a situação estava a afetar a sua saúde – revela ter perdido 12 quilos – regressou à sua casa e conta com o apoio da família.

Recorde-se que, numa altura em que o amor ainda estava no ar, os dois foram entrevistados por Júlia Pinheiro. Reveja esse momento no vídeo abaixo: