O estado de saúde de Francisco Tomé, um dos concorrentes da última temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? inspira alguns cuidados. De acordo com a revista TV7 Dias, Francisco Tomé foi hospitalizado recentemente depois de se sentir mal.

Tudo terá começado com “umas dores de cabeça terríveis”, como relata uma amiga do agricultor de Moura. O mal-estar terá sido desvalorizado numa primeira fase, mas depois Francisco Tomé terá mesmo pedido ajuda e acabou por desmaiar a caminho do hospital. Nessa altura, e ainda de acordo com a mesma fonte, os médicos apontaram um problema no ombro e na coluna como causa para a indisposição.

Contudo, dias depois as dores voltaram e num episódio de urgência foi-lhe diagnosticada “uma mancha no lado esquerdo do cérebro” e a equipa médica terá concluído que se trata de “um coágulo na cabeça, consequência de uma queda que ele deu de um cavalo há bastantes anos”.

A mesma amiga avança que, além de fazer medicação para que organismo absorva o sangue, Francisco Tomé, vai passar a ser seguido no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Recorde-se que, na final da terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? (reveja aqui), o alentejano escolheu a sua pretendente Maria João Ramos para ficar na quinta. Segundo vários meios de comunicação nacionais, os dois ainda namoram e a relação vai de vento em popa.