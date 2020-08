Patrick McMullan

Ghislaine Maxwell foi presa por aliciar menores para a rede de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Atualmente detida numa prisão federal dos Estados Unidos, a 'socialite' nega ter qualquer envolvimento no caso. Porém, já três mulheres a acusaram de abuso sexual, inclusivo participar em orgias com menores.

Numa entrevista ao Axios, Donald Trump expressou novamente solidariedade para com a britânica de 58 anos. “Antes de tudo, não sei de nada disso”, disse Trump quando questionado sobre as acusações contra a amiga, com quem se encontrou inúmeras vezes ao longo dos anos.

“Mas eu sei que o amigo ou namorado dela foi assassinado ou cometeu suicídio na prisão. Ela está presa, então sim, eu desejo-lhe o bem. Eu desejo o bem a ti. Eu desejo bem a muitas pessoas. Que seja provado que alguém é culpado”, explicou.

Trump também falou sobre as teorias em relação ao suposto suicídio de Jeffrey Epstein. “O namorado dela morreu na prisão e as pessoas ainda estão a tentar entender como isso aconteceu. Foi suicídio ou foi assassinado? Eu não desejo nada de mau para ela. Não desejo nada de mau para ninguém”, afirmou.