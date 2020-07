D Dipasupil

Após a detenção de Ghislaine Maxwell, são cada vez mais as informações sobre o escândalo de abuso sexual de menores no qual a 'socialite' britânica está alegadamente envolvida.

Uma fotografia, obtida pelo The Telegraph, mostra a ex-namorada do bilionário Jeffrey Epstein sentada no trono da rainha Isabel II, ao lado do ator Kevin Spacey, durante uma visita privada ao Palácio de Buckingham organizada pelo príncipe André, que também é investigado no caso. A visita foi realizada em 2002, organizada para receber Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos.

Recentemente, uma mulher veio a público afirmar que Ghislaine a violou quando tinha 14 anos.