Jared Siskin

No passado dia 2 de julho, Ghislaine Maxwell foi presa e acusada de aliciar menores na rede de tráfico de menores de Jeffrey Epstein, que se suicidou na prisão. Apesar de ter sido noticiado de que a 'socialite' querer colaborar com o FBI para denunciar homens poderosos, parece que Ghislaine era uma das pessoas que mais estava envolvida.

De acordo com o ex-mordomo do bilionário, Juan Alessi, a britânica tinha um álbum repleto de fotografias de mulheres em topless. “Ela tinha um álbum cheio de fotografias de jovens mulheres e meninas. Era como um hobby”, disse Juan em depoimento, noticiado pelo jornal The Sun. “Eram mulheres a fazer topless enquanto apanhavam sol”, acrescentou.

Ainda segundo o jornal, o mordomo revelou que Ghislaine escondia o álbum, que também tinham uma fotografia sua em topless, na casa de Jeffrey.

Apesar de ter sido acusada por uma mulher de abuso sexual, a 'socialite' nega envolvimento nas ações do empresário.