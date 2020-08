Depois de se desvincularem da família real e começarem uma nova vida, Meghan Markle e Harry mudaram-se para uma mansão em Los Angeles, mas enfrentam agora um novo problema.

Meghan Markle e Harry tomaram conhecimento que um fotógrafo está vender imagens de Archie, o filho do casal em 14 meses. Num comunicado enviado ao E! News, o advogado do casal, Michael Kump, o casal manifesta a intenção de apresentar queixa, já que, apesar do fotógrafo vender a informação que o bebé passeava em público em Malibu, Califórnia, o menino tem estado sempre em casa.

No entanto, Kump esclarece que "Archie não tem ido público, muito menos em Malibu, desde que a família chegou aqui. É claro, a partir de uma descrição das fotos que estão a ser compradas, que elas foram tiradas no jardim da residência, sem o conhecimento de [Meghan e Harry]".

O advogado defende viu a sua privacidade invadida através do uso de drones e helicópteros, apesar dos " esforços" do casal em erguer uma cerca à volta da casa.

Até ao momento as fotografias ainda não foram publicadas.