Max Mumby/Indigo

Detalhes sobre a relação entre os duques de Cambridge e Meghan Markle e o príncipe Harry têm gerado muita polémica, uma vez que aparentemente os casais têm estado de costas voltadas.

De acordo com vários trechos do livro ‘Finding Freedom’, que o Daily Star teve acesso, houve quatro palavras ditas pelo príncipe William que deterioraram por completo a sua relação com o irmão mais novo.

"Tens a certeza disso?", questionou William em novembro de 2017, quando soube que Harry tinha pedido a mão de Meghan em casamento. Segundo a obra, o filho do príncipe Carlos ficou furioso com a pergunta e respondeu: "Estás a tentar destruir este relacionamento mesmo antes de começar."

Depois do anúncio do noivado, Harry passou a sentir que a esposa não estava a ser bem-recebida pelos seus familiares. Recorde-se que, segundo a imprensa internacional, Meghan Markle sempre teve ciúmes pela forma como Kate Middleton era tratada.