Jason LaVeris

Esta é a primeira vez que o casal é fotografado junto depois do polémico discurso no comício e das declarações feitas pelo rapper nas redes sociais. Kim Kardashian e Kanye West foram vistos a sair de um restaurante, em Wyoming, nos EUA, e já no carro parece que os ânimos se exaltaram.

Imagens da 'socialite' a chorar captaram a atenção da imprensa. "Ela está muito emotiva em relação a tudo e também exausta", afirmou uma fonte à People.

"Ela sente-se muito magoada com o Kanye. Ela tentou conversar com ele múltiplas vezes e ele só a ignorava. É uma má situação", revelou ainda, acrescentando que a empresária decidiu ir de avião até ao local onde o marido estava hospedado porque "não queria ser mais ignorada".

Recorde-se que Kim e Kanye estão casados desde 2014 e têm quatro filhos, North, de seis anos, Saint, de quatro anos, Chicago, de dois anos, e Psalm, de um ano.