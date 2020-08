Jason LaVeris

O comportamento de Kanye West nas últimas semanas tem levado fãs e família a questionar a sua saúde mental, mostrando-se muito preocupados por ele estar a ter possivelmente outro ataque maníaco devido ao seu transtorno bipolar, uma condição que o rapper já falou no passado.

Depois de dizer que a sua esposa tentou convencer médicos a interná-lo após o seu discurso no comício, o músico americano, que está a concorrer à presidência dos EUA, recorreu esta quarta-feira, dia 22 de julho, ao Twitter para fazer um novo desabafo: está a tentar divorciar-se de Kim Kardashian há dois anos.

"Estou a tentar divorciar-me desde que Kim se encontrou com Meek Mill no Warldolf", escreveu, referindo-se ao encontro num hotel que a 'socialite' teve com o rapper para discutir a reforma do sistema prisional americano em novembro de 2018.