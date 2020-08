Pierre Suu

Após a sua aparição bizarra no comício para a sua campanha presidencial na Carolina do Sul, no qual chorou histericamente, e uma série de publicações nas redes sociais, Kanye West deixou os fãs muito preocupados.

O rapper revelou que tentava divorciar-se de Kim Kardashian há dois anos, o que não deixou a 'socialite' feliz e chegou mesmo a reagir às declarações do marido. Fontes disseram ao TMZ que Kim tentou falar com Kanye sobre o seu estado mental, uma vez que o artista sofre transtorno bipolar, mas sem sucesso.

Aparentemente, Kanye West recusou ver a sua esposa e não quis que a empresária fosse ter ao rancho de Wyoming, onde o rapper está hospedado, para ajudá-lo.