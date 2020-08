Getty Images

Dias depois de Kanye West ter insinuado nas redes sociais que a esposa o tinha traído com Meek Mill, este revelou que tinha terminado o seu relacionamento com a namorada Milan Harris, com quem tem um filho recém-nascido, que nasceu no dia 6 de maio.

“Eu e Milan decidimos continuar amigos e criar o nosso filho como pais separados. Ainda temos um amor louco um pelo outro, mas ambos chegámos a um entendimento!”, disse. Numa outra mensagem, Meek referiu: “Ganhei muito dinheiro no ano passado, tudo ficou diferente com muitas pessoas que ajudei, então preciso de me reavaliar!”, afirmou.

A declaração feita por parte de Meek fez com que muitos sentissem que realmente houve uma traição que terá ocorrido no hotel Waldorf-Astoria, em Los Angeles. O poderoso rapper, que chegou a candidatar-se à presidência dos EUA, alegou que Kim Kardashian "estava fora de si" quando se encontrou com Meek.