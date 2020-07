Larry Busacca / Getty Images

Já se fala em maldição em torno do elenco de Glee e a verdade é que há coincidências arrepiantes em torno dos atores. Cory Monteith, por exemplo, foi encontrado morto num quarto de hotel no Canadá em 2013, vítima de overdose acidental. Precisamente no mesmo dia, mas sete anos mais tarde, foi encontrado o corpo de Naya Rivera, a atriz que desaparecera cinco dias antes durante um passeio de barco com o filho, Josey, de quatro anos no lago Piru, Califórnia, Estados Unidos.

Ann MacGregor, a mãe de Cory Monteith, não ficou indiferente a esta tragédia e deixou uma mensagem comovente nas redes sociais.

“Nos últimos sete anos, o dia 13 de julho tem destruído os nossos corações”, começou por escrever no Instagram. "Não há palavras suficientes para descrever a dor que estamos a sentir, estamos verdadeiramente de coração partido com a perda da Naya Rivera”, acrescentou na publicação que fez na página que continua atualizar em memória do filho, que partiu com apenas 31 anos.

“Naya, o Cory amava-te muito. Ele valorizava a tua amizade mais do que tu jamais saberás. Desde as risadas que partilharam, até à força que lhe deste quando ele mais precisava. O Cory adorava-te realmente. Ele estava admirado com o teu incrível talento”, prosseguiu Ann McGregor antes de recordar as palavras sentidas da atriz quando o colega partiu: “Tu disseste uma vez que o Cory era como um membro da família. Tu farás sempre parte da nossa. Nós vamos ter-te nos nossos corações para sempre. Sentimos a tua falta. Amigos reunidos para a eternidade. Enviamos todo o nosso amor e força ao teu lindo menino, à tua família, amigos e fãs”.

Recorde-se que o resultado da autópsia determinou que Naya Rivera morreu por afogamento. As autoridades acreditam que a atriz, de 33 anos, salvou o filho de ser arrastado pela forte corrente, mas já não teve forças para se içar para a pequena embarcação alugada horas antes para um passeio.